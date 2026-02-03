Nuova caserma Fratelli d' Italia incontra la sindaca Angelini | Pronti a dare il nostro contributo

Questa mattina, Fratelli d’Italia ha incontrato la sindaca Daniela Angelini per discutere della nuova caserma dei Carabinieri a Riccione. L’incontro, definito come sereno e costruttivo, si è concentrato sulla sicurezza della città e sulle condizioni di lavoro delle forze dell’ordine. Entrambe le parti si sono dette pronte a collaborare per portare avanti il progetto.

Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Riccione: "L'incontro si è svolto in un clima di collaborazione, con l'obiettivo condiviso di tutelare l'interesse comune" "Lunedì pomeriggio ho incontrato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, per un confronto istituzionale, sereno e costruttivo sulla situazione della caserma dei Carabinieri di Riccione, un tema centrale per la sicurezza della città e per le condizioni di lavoro delle forze dell'ordine". Così Stefano Paolini, capogruppo consiliare di Fratelli d'Italia a Riccione. L'incontro si è svolto in un clima di collaborazione "con l'obiettivo condiviso di tutelare l'interesse comune.

