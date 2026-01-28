LIVE F1 Test Barcellona 2026 in DIRETTA | Colapinto svetta con l’Alpine Red Bull e Ferrari non girano

Questa mattina a Barcellona i test invernali di Formula 1 sono iniziati con poche novità. Colapinto, alla guida dell'Alpine, ha fatto segnare il miglior tempo, mentre Red Bull e Ferrari sono rimaste ferme in pista. La Mercedes di George Russell ha coperto molte tornate, confermando la sua affidabilità in questa fase di preparazione. Resta da capire come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20 Mercedes quindi che si conferma la monoposto che ha maggiori certezze in questi test, viste le tante tornate coperte da George Russell. 12.16 Colapinto scuote la mattina catalana con l'Alpine, andando a stampare il crono di 1'19?150. Russell su Mercedes è invece il pilota che ha completato più giri, ben 72, stando a quanto riportano i colleghi di soymotor.com. 12.13 Ferrari, in tutto questo, ci offre alcune immagini del circuito: Getting snaps of the first trip of the year pic.twitter.comx52z8tTb4Y — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 28, 2026

