Con questo Streamliner Alpine Drivers Edition Franco Colapinto è destinato a lasciare il segno in Formula 1 quest' anno

Franco Colapinto si sta facendo notare in Formula 1 grazie alla sua partecipazione con lo Streamliner Alpine Drivers Edition. La causa è il suo talento emergente e la vettura innovativa che lo accompagna, progettata per migliorare le prestazioni in pista. Durante le prove recenti, ha dimostrato di saper gestire la monoposto con sicurezza, attirando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. La sua presenza in questa stagione potrebbe segnare un punto di svolta per la sua carriera e per il team francese. La corsa è appena iniziata.

Franco Colapinto è il nome che più di tutti sta accendendo l'immaginazione degli appassionati di Formula 1. L'argentino, dopo il debutto nel GP d'Italia 2024 con la Williams Racing e un convincente 12° posto, si è imposto come una delle promesse più luminose del nuovo panorama automobilistico. Il suo percorso non è stato lineare: nella stagione 2025, passato in Alpine come pilota di riserva, ha chiuso solo al 20° posto. Ma ora che ha finalmente conquistato un sedile da titolare, le aspettative attorno a lui sono cresciute in modo esponenziale. La Formula 1, del resto, si prepara a un'annata ricca di novità: dall'arrivo della scuderia Cadillac al debutto di nuovi talenti, il campionato sembra pronto a cambiare pelle.