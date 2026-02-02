La cantante Bianca Atzei e Kekko dei Modà sono tornati a cantare insieme. Questa volta, però, tra loro c’è stata una discussione. Bianca racconta di aver litigato con Kekko solo una volta, a causa di una collaborazione che le aveva lasciato un cattivo gusto. Lei si è sentita così dispiaciuta da dover andare sotto casa sua per chiarire. Intanto, i due hanno appena pubblicato un nuovo duetto, “Ti amo ma non posso dirlo”, che ha già fatto discutere tra i fan.

Dopo “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, Bianca Atzei e Kekko dei Modà sono tornati a duettare insieme sulle note di “ Ti amo ma non posso dirlo”, uscito il 19 dicembre scorso. “Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, – ha detto il frontman della band – quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto”. E an ora: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Io e Bianca Atzei abbiamo litigato solo una volta per una collaborazione che mi ha dato molto fastidio”. Lei risponde: “Sono dovuta andare sotto casa sua”

