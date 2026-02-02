Io e Bianca Atzei abbiamo litigato solo una volta per una collaborazione che mi ha dato molto fastidio Lei risponde | Sono dovuta andare sotto casa sua
La cantante Bianca Atzei e Kekko dei Modà sono tornati a cantare insieme. Questa volta, però, tra loro c’è stata una discussione. Bianca racconta di aver litigato con Kekko solo una volta, a causa di una collaborazione che le aveva lasciato un cattivo gusto. Lei si è sentita così dispiaciuta da dover andare sotto casa sua per chiarire. Intanto, i due hanno appena pubblicato un nuovo duetto, “Ti amo ma non posso dirlo”, che ha già fatto discutere tra i fan.
Dopo “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, Bianca Atzei e Kekko dei Modà sono tornati a duettare insieme sulle note di “ Ti amo ma non posso dirlo”, uscito il 19 dicembre scorso. “Ti amo ma non posso dirlo è una canzone d’amore che al contrario dalle classiche canzoni d’amore, – ha detto il frontman della band – quelle che magari che raccontano storie finite, qui si parla di una storia che non è mai cominciata: la storia di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altro ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto”. E an ora: “Bianca ed io siamo molto amici ed avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Argomenti discussi: Amici 25, i Modà e Bianca Atzei presentano il singolo Ti amo ma non posso dirlo; Da Max Biaggi a Stefano Corti, tutti gli amori di Bianca Atzei (oggi innamorata solo del figlio Noah e della musica); Kekko Silvestre: Con Bianca Atzei abbiamo litigato solo una vota per una collaborazione che mi ha dato molto fastidio, sono scomparso e lei è venuta sotto casa; Kekko Silvestre e Bianca Atzei a Verissimo: presentano il nuovo singolo e raccontano i loro rapporto con i figli.
Kekko Silvestre: «Con Bianca Atzei abbiamo litigato solo una vota per una collaborazione che mi ha dato molto fastidio, sono scomparso e lei è venuta sotto casa»Ospite di Verissimo, Kekko Silvestre si racconta a cuore aperto insieme a Bianca Atzei, ripercorrendo il loro rapporto, la vita da papà e un Sanremo vissuto oltre ... corriereadriatico.it
Stefano Corti, ex compagno di Bianca Atzei e il figlio Noa Alexander/ Lui è la nostra luceStefano Corti, ex compagno di Bianca Atzei e il figlio Noa Alexander: un amore terminato pochi mesi fa, che ha però dato vita a un grande regalo ... ilsussidiario.net
#Repost Bianca Atzei —— Grazie Verissimo E’ stato bello cantare Ti amo ma non posso dirlo Grazie a tutti per l’affetto. E’ stato emozionante. facebook
Domenica a Verissimo i Modà e Bianca Atzei ospiti per raccontare il loro legame prezioso. Sarà il racconto di una collaborazione sincera in mezzo a una marea di collaborazioni costruite a tavolino ed è, quindi, imperdibile. x.com
