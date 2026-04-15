Sono stati iscritti nel registro degli indagati tredici persone, tra cui quattro ex Presidenti di Regione, nell’ambito delle indagini sul disastro colposo e i danni causati dalla frana che ha interessato la cittadina nel Nisseno. Le accuse riguardano presunte responsabilità nella gestione e nella prevenzione dell’evento naturale, che ha provocato ingenti danni alla zona. La procura ha avviato verifiche approfondite sui possibili fattori che hanno contribuito al crollo.

Svolta importante nella frana di Niscemi che, lo scorso 25 Gennaio, ha devastato il paesino nel nisseno causando lo sfollamento di oltre 1500 persone. Sono state iscritte nella lista degli indagati ben 13 persone, tra cui gli ultimi quattro Presidenti della Regione Siciliana: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci - attuale Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare -, e Renato Schifani. A comunicarlo è stato Salvatore Vella, Procuratore di Gela che aprì un fascicolo per disastro colposo e danneggiamento subito dopo il grave evento franoso di quasi tre mesi fa.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Frana Niscemi, iscritti 13 indagati per disastro colposo tra cui 4 Presidenti di Regione: Lombardo, Crocetta, Musumeci e Schifani

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