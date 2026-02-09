Frana di Niscemi | precipita anche la Croce Ci sono 5 indagati per violazione della zona rossa

Questa sera a Niscemi la frana ha fatto un altro danno. La croce che si trovava sul ciglio dell’area colpita è crollata, aggiungendosi al disastro di oggi nel quartiere Sante Croci. La zona resta sotto stretta sorveglianza, mentre sono cinque le persone iscritte nel registro degli indagati per aver violato la zona rossa e aver messo a rischio la sicurezza. La frana continua a preoccupare residenti e autorità, che cercano di capire come intervenire prima che peggiori ancora.

E’ crollata nel tardo pomeriggio di oggi a Niscemi anche la croce che stava sul ciglio della frana, nel quartiere Sante Croci, il più colpito dallo smottamento. Era diventata simbolo di speranza e resistenza. Era stata sfiorata dalla frana dello scorso 25 gennaio. E’ precipitata nel burrone, come l’auto qualche giorno fa: ulteriore effetto delle piogge che sono cadute in questi giorni. Proprio oggi, a 30 metri dal ciglio della frana, i vigili del fuoco hanno eseguito un intervento delicato e complesso per permettere agli sfollati di prendere i loro oggetti dalle loro abitazioni. La Procura di Gela, guidata da Salvatore Vella, ha aperto i primi procedimenti penali per violazione della zona rossa attigua alla frana di Niscemi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

