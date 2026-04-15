Frana Niscemi 13 indagati | fra questi anche gli ultimi quattro presidenti della Sicilia

Da lapresse.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati in relazione alla frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio 2026. Tra gli indagati ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della regione. L'inchiesta riguarda presunti responsabili legati alla gestione e alla prevenzione del rischio di frane nell'area. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla possibile responsabilità di figure politiche e amministrative coinvolte.

Il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella, ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati per la frana di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, del 25 gennaio 2026. A tutti, a vario titolo, viene contestato il reato di disastro colposo e danneggiamento a causa di frana. Fra gli indagati anche gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. La cittadina in provincia di Caltanissetta, assieme ad altre zone della Sicilia, è stata colpita dal ciclone Harry a gennaio scorso. Il maltempo ha creato numerosi danni tra cui una frana di grandi dimensioni, a ridosso della parte sud del centro abitato, che ha determinato l’immediata evacuazione della popolazione residente nell’area.🔗 Leggi su Lapresse.it

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