In relazione alla frana avvenuta a Niscemi, sono stati iscritti nel registro degli indagati tredici soggetti, tra cui gli ultimi quattro governatori regionali. Tra gli indagati figurano anche i dirigenti della Protezione civile regionale che hanno ricoperto incarichi dal 2010 al 2026. La vicenda riguarda presunte irregolarità nella gestione delle procedure di sicurezza e prevenzione legate all’evento franoso. Le indagini sono condotte da un’autorità giudiziaria competente.

Sono 13 gli indagati dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell’ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi dello scorso gennaio per disastro colposo. Lo ha confermato il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Tra gli indagati figurano gli ultimi quattro presidenti della Regione Siciliana: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e il governatore in carica Renato Schifani. Nel registro degli indagati figurano anche i nomi dei capi della Protezione civile regionale dal 2010 al 2026, compresi Calogero Foti e l’attuale Salvatore Cocina. Sotto accusa anche i direttori generali della regione preposti all’ufficio contro il dissesto idrogeologico e il responsabile dell’Ati, che avrebbe dovuto eseguire le opere di mitigazione appaltate all’inizio degli anni Duemila.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Frana Niscemi, 13 indagati: ci sono anche gli ultimi 4 governatori

Notizie correlate

Per la frana di Niscemi indagati gli ultimi quattro governatori della SiciliaAGI - Tredici persone sono state iscritte dalla procura di Gela nell'ambito delle indagini per la frana di Niscemi.

Disastro colposo, fra i 13 indagati per la frana di Niscemi ci sono gli ultimi 4 presidenti della Regione: Lombardo, Crocetta, Musumeci e SchifaniSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta) : nel corso di un incontro con la stampa il...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Frana a Niscemi, 13 indagati: ci sono anche Musumeci e Schifani; Egitto, un papiro svela 30 versi inediti di Empedocle: cosa contengono; Farmaci a rischio in Ue, effetto chiusura Stretto di Hormuz; Colombia, gli ippopotami di Pablo Escobar saranno abbattuti.

Frana di Niscemi, politica sotto accusa: fra i 13 indagati 4 governatoriCi sono state inadempienze tra il 12 ottobre del 1997 e il 25 gennaio 2025?. La Procura di Gela è andato indietro nel tempo per accertare le responsabilità per la frana di Niscemi. La risposta si tr ... livesicilia.it

Tredici indagati per la frana di Niscemi, ci sono anche gli ultimi quattro presidenti della RegioneSvolta nelle indagini sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi (Caltanissetta): nel corso di un incontro con la stampa il procuratore di Gela Salvatore Vella, che ha aperto un fascico ... ansa.it

Gli indagati per la frana che ha sconvolto il comune di Niscemi sono gli ultimi 4 presidenti di Regione Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, gli ex capi della Protezione civile regionale Pietro Lo Monaco, Calogero Foti e l'att - facebook.com facebook

Frana di Niscemi, 13 indagati. Tra loro gli ultimi quattro governatori della Sicilia: da Lombardo a Schifani x.com