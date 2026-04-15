Una nuova frana si è verificata a Niscemi, causando ingenti danni a una collina cittadina. L'evento ha portato all'apertura di un'indagine che ha coinvolto 13 persone accusate di aver contribuito al disastro. Le autorità avevano già espresso preoccupazione per il rischio di dissesto in quella zona, e ora si attendono sviluppi sulle responsabilità e sulle cause che hanno portato a questa tragedia.

Caltanissetta, 15 aprile 2026 – Le indagini che hanno oggi portato ai 13 avvisi di garanzia è partita dall'ultima devastante frana di Niscemi, uno smottamento di dimensioni impressionanti che ha inghiottito un pezzo di città. È successo lo scorso 16 gennaio, quando la collina di Niscemi ha iniziato a scivolare sulla Piana di Gela e ha continuato a farlo per giorni. Oltre 1.500 abitanti sono rimasti senza casa. Ecco cosa è successo in quei terribili giorni. https:www.quotidiano.netvideoniscemi-nuovi-crolli-di-case-sul-coronamento-della-frana-il-drone-b61uiu63 La frana inizia il 16 gennaio . Nelle prime ore del 16 gennaio scorso, una frana di grandi dimensioni aveva paurosamente scosso Niscemi, in provincia di Caltanissetta.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frana di Niscemi, un disastro annunciato. Il dissesto che ha inghiottito la collina: dal primo allarme ai 13 indagati

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