Frana a Niscemi 13 indagati per disastro colposo

La Procura di Gela ha iscritto nel registro degli indagati tredici persone nell’ambito di un’inchiesta sulla frana avvenuta a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. L’indagine riguarda un presunto disastro colposo legato al cedimento del terreno che ha causato il distacco di masse di terra. Le autorità giudiziarie stanno valutando le responsabilità di coloro coinvolti nel procedimento.

(Adnkronos) – Sono tredici le persone indagate dalla Procura di Gela (Caltanissetta) nell'ambito della inchiesta sulla frana di Niscemi (Caltanissetta) per disastro colposo. Lo ha detto il Procuratore capo Salvatore Vella nel corso di una conferenza stampa in Tribunale. Sono decine le audizioni condotte dalla magistratura, che ha sentito in questi mesi tecnici, funzionari e. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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