La frana di Niscemi riaccende i timori di dissesto nel Sud Italia. Le ultime stime indicano che per mettere in sicurezza il Paese contro alluvioni, frane e erosione servono almeno 27 miliardi di euro subito. Una somma che potrebbe arrivare anche attraverso una leva europea, per arginare i danni e prevenire future emergenze.

Per mettere in sicurezza il Paese contro alluvioni, frane, erosione delle coste, servono subito almeno 27 miliardi, dicono le ultime stime disponibili dell’Ispra e del Cni. Un segnale sostanzioso, si dice, dovrebbe arrivare a 30 miliardi. Senza contare la manutenzione e la difesa del territorio che ha bisogno di una cura continua, anno per anno. Altri miliardi rotondi da mettere in cantiere, per gli esperti. Risorse cruciali, non c’è più alcun dubbio, ma così rilevanti da non poter far immaginare una sfida solo pubblica contro il dissesto idrogeologico. La strada non può che essere quella del coinvolgimento vero dei privati nella partita. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Frana Niscemi, la leva europea contro il dissesto: ogni anno una quota fissa di Pil

Approfondimenti su Frana Niscemi

La frana a Niscemi riaccende le polemiche sulla gestione del rischio idrogeologico in Sicilia.

La frana a Niscemi, in Sicilia, ha riacceso i riflettori sul dissesto idrogeologico in Italia.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Frana Niscemi

Argomenti discussi: Frana Niscemi, la leva europea contro il dissesto: ogni anno una quota fissa di Pil; Sta cedendo la collina. La frana di Niscemi continua: fino a 900 euro mensili alle famiglie evacuate. Finora i senza casa sono 1500 - Il video; Frana a Niscemi, Mario Tozzi: A rischio i paesi costruiti su speroni di roccia. Tutte le città in pericolo; Frana Niscemi, il piano contro il dissesto c’è (e prevedeva tutto) ma mancano le risorse.

La leva europea contro il dissestoPer mettere in sicurezza il Paese contro alluvioni, frane, erosione delle coste, servono subito almeno 27 miliardi, dicono le ultime stime disponibili dell’Ispra e del Cni. Un ... ilmessaggero.it

Lo speciale sulla frana a NiscemiIl crollo della collina del centro siciliano e le conseguenze dell’evento su strade e abitazioni viste attraverso una serie di fotografie anteriori e posteriori al disastro Una frana che si estende pe ... tg24.sky.it

#Frana #Niscemi, per supportare le attività di soccorso dei #vigilidelfuoco, gli esperti in topografia del Corpo nazionale hanno realizzato un'importante analisi visiva: una GIF animata che mette a confronto la situazione PRIMA e DOPO l'evento, utilizzando imm x.com

La frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, non è un caso isolato: l’Italia è un Paese fragile e molto esposto ai rischi idrogeologici. Secondo gli ultimi dati ISPRA, il 94,5% dei Comuni italiani è a rischio per frane, alluvioni, valanghe o erosione costiera e 1 mil - facebook.com facebook