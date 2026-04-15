Le indagini sulla frana avvenuta a Niscemi il 25 gennaio scorso hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tredici persone, tra cui gli ultimi quattro presidenti della Regione Sicilia e i responsabili della Protezione civile. La procura ha disposto accertamenti su eventuali responsabilità legate alla gestione del territorio e alle attività di prevenzione, con attenzione particolare ai ruoli di governo e alle decisioni prese negli anni precedenti.

L’enorme smottamento trascinò a valle case e mezzi e decine di immobili rimasero sospesi nel vuoto. Gli sfollati furono circa 1500. Tra gli indagati per la frana di Niscemi ci sono i presidenti della Regione siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Oltre ai presidenti della Regione (indagati sia in qualità di commissari delegati all’attuazione degli interventi previsti dall’ordinanza di Protezione civile nazionale che imponeva la realizzazione di opere di mitigazione del rischio della frana, che in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico), sono...🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Frana di Niscemi: tredici indagati. Anche gli ultimi 4 presidenti della Regione Sicilia. E i capi della Protezione civile

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Gli indagati per la frana che ha sconvolto il comune di Niscemi sono gli ultimi 4 presidenti di Regione Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani, gli ex capi della Protezione civile regionale Pietro Lo Monaco, Calogero Foti e l'att - facebook.com facebook

Frana di Niscemi, 13 indagati. Tra loro gli ultimi quattro governatori della Sicilia: da Lombardo a Schifani x.com