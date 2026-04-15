Sono state iscritte nel registro degli indagati 13 persone coinvolte nelle indagini sulla frana di Niscemi, avvenuta recentemente. Tra queste figure figurano anche i quattro ultimi presidenti di Regione, oltre a un ministro. L'inchiesta si concentra sulle responsabilità legate all'evento e sui possibili abusi o omissioni che avrebbero contribuito al verificarsi del dissesto. Gli inquirenti proseguono con le verifiche e l'analisi dei documenti raccolti.

Caltanissetta, 15 aprile 2026 – Scolta nelle indagini sulla frana di Niscemi: 13 persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Tra loro, anche gli ultimi quatto governatori siciliani, in carica dal dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci – attuale ministro alla Protezione civile – e Renato Schifani. “A distanza di quasi 30 anni dalla frana del 1997, nulla è stato fatto rispetto”, ha detto il procuratore capo di Gela, Salvatore Vella. Risultano iscritti nel registro degli indagati anche i capi della Protezione civile regionale dal 2010 al 2026, tra cui Calogero Foti e l'attuale Salvatore Cocina....🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Frana di Niscemi, i primi 13 indagati. Sotto inchiesta gli ultimi 4 presidenti di Regione: c’è anche il ministro Musumeci

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Arriva una svolta all'inchiesta della procura di Gela sulla frana di Niscemi. Il fascicolo d’indagine non è più contro ignoti: il pool coordinato dal procuratore Salvatore Vella ha iscritto tredici nomi nel registro degli indagati, per le ipotesi di reato di disastro colpos - facebook.com facebook

"A distanza di quasi trent'anni dalla frana di Niscemi del 1997, in sostanza, nulla è stato fatto rispetto a ciò che era stato previsto per mettere in sicurezza il territorio". Lo dice il procuratore capo di Gela (Caltanissetta), Salvatore Vella, che sta coordinando l'inda x.com