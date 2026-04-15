Una frana avvenuta a Niscemi a gennaio ha provocato danni significativi alla zona interessata. L’indagine, condotta dalla Procura di Gela, ha ormai raggiunto un momento decisivo. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti per chiarire le cause dell’evento e le possibili responsabilità. La vicenda si inserisce in un quadro di interventi e verifiche sulla stabilità del territorio locale.

L’indagine sulla frana che ha colpito Niscemi a gennaio è entrata in una fase cruciale sotto la direzione della Procura di Gela. Secondo quanto esposto dal magistrato Vella, un lungo stallo burocratico ha impedito l’attuazione delle misure preventive indispensabili per evitare il dissesto avvenuto. Blocchi contrattuali e ritardi accumulati. Le radici del problema risalgono al novembre 2010, periodo in cui furono rilevate le prime criticità strutturali. In quell’occasione, un appalto del valore superiore ai 9 milioni di euro era stato assegnato a un gruppo di imprese composto dalla Edilter Costruzione di Giarratana e dalla Comer Costruzioni meridionali di Santa Venerina.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Frana a Niscemi: il buco di 6 anni che ha causato il disastro

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