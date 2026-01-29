Frana di Niscemi Protezione civile | Il movimento di terra ha già superato il disastro del Vajont

La frana a Niscemi si rivela uno dei disastri più grandi mai registrati in Italia. La Protezione civile ha stimato che il movimento di terra ha superato i 350 milioni di metri cubi, più di quanto accaduto nel disastro del Vajont. Un dato che lascia senza parole, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione e a cercare di capire come intervenire. La terra si muove ancora e la preoccupazione cresce tra chi vive nelle zone vicine.

ROMA – ”Io do soltanto un dato che riesce a dare la cifra. In questo momento stiamo parlando di un movimento franoso che è circa di 350 milioni di metri cubi. Per fare un paragone, il disastro del Vajont del 1963 ha movimentato 263 milioni. Quindi tecnicamente siamo quasi una volta e mezza la quantità di montagna e di territorio e di massa franosa che è caduta rispetto a quella del Vajont”. Lo ha detto il capo dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, ospite al programma ‘Start’ di ‘Sky Tg24’. Riguardo alla zona interessata Ciciliano ha spiegato: ”All’interno di questa fascia di 150 metri sono stati evacuati 1276 cittadini di Niscemi, pari a 500 nuclei familiari. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

