Frah Quintale, nome d’arte di Francesco Servadei, si esibisce oggi al Mandela Forum in un concerto parte del suo tour intitolato

"Tutto sommato, sono contento di arrivare ai palazzetti dopo una ‘lunga’ gavetta, visto che dal primo album solista è passato ormai quasi un decennio" racconta Frah Quintale, al secolo Francesco Servadei, in concerto oggi al Mandela Forum. "Ma sono contento anche di arrivarci dopo l’esperienza a due con Coez di ‘Lovebars’, perché mi ha permesso di prendere le misure ai palazzetti. Nonostante si tratti di un debutto, quindi, so già un po’ cosa mi aspetta". Ripensando al tour di “Lovebars”, una cosa da rifare e una da evitare nei palasport? "Tenuto conto anche della mia indole, incentrare lo spettacolo più sulla musica che sui ‘fuochi d’artificio’, sugli effetti speciali che ti offre la tecnologia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Frah Quintale in tour: "Cerco l’equilibrio"

Cos'e la Felicita (Official AI Music)

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