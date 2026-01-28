Frah Quintale annuncia le prime date del Summer Tour ’26

Frah Quintale ha appena annunciato le prime date del suo Summer Tour 2026. L’artista sarà in giro per i principali festival italiani durante l’estate, portando sul palco la sua musica. Le date sono già molto richieste e i fan stanno già contando i giorni.

Milano, 28 gen. (askanews) – che lo vedrà impegnato nell'estate 2026 nei maggiori festival italiani. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 30 gennaio su livenation.it e comcerto.it. Gli appuntamenti estivi faranno seguito a Palazzetti'26, la tournée in programma ad aprile. Cinque nuove date – prodotte da Live Nation – vedranno Frah Quintale protagonista il 17 luglio allo Shock Wave Festival di Francavilla al Mare (CH), il 19 luglio al Roma Summer Fest all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 22 luglio al Be Alternative Festival di Cosenza, il 23 luglio alla Villa Bellini di Catania e il 25 luglio al Locus Festival di Bari.

