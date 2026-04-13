Alla Fondazione Dalmine la mostra  Confini d’acqua Il fiume Oglio e il lago d’Iseo fra Bergamo e Brescia

Alla Fondazione Dalmine si terrà l'inaugurazione della mostra intitolata “Confini d’acqua. Il fiume Oglio e il lago d’Iseo fra Bergamo e Brescia” mercoledì 15 aprile alle ore 18. La sede dell’evento si trova in piazzale Leonardo da Vinci 3, a Dalmine. La mostra sarà aperta al pubblico negli spazi della fondazione a partire dalla stessa data.

Negli spazi di Fondazione Dalmine, piazzale Leonardo da Vinci 3 a Dalmine – Bg, mercoledì 15 aprile alle 18 si inaugura Confini d’acqua. Il fiume Oglio e il lago d’Iseo fra Bergamo e Brescia, una mostra fotografica che racconta, attraverso immagini d’archivio, il legame profondo tra industria, territorio e comunità lungo l’asse che unisce le due province. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 14 giugno. Per visitare la mostra è necessaria la prenotazione da effettuare sul sito fondazionedalmine.org o scrivendo a [email protected] È prevista un’apertura straordinaria domenica 19 aprile, con due turni di visita: alle 15.00 o alle 17.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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