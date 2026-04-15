Forza Nuova torna con le ronde | Intensificheremo l' attività

Forza Nuova ha annunciato il ritorno delle ronde, dichiarando che intensificheranno le attività in strada. La decisione arriva in seguito agli ultimi episodi di violenza verificatisi nel centro cittadino. Il movimento di estrema destra ha comunicato pubblicamente la volontà di rafforzare la presenza sul territorio, senza fornire dettagli sui tempi e sui modi delle operazioni previste. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità e le forze dell’ordine locali.

Stanno per tornare le ronde di Forza Nuova. Il movimento di estrema destra ha deciso di scendere in strada dopo gli ultimi eventi violenti che si sono verificati in centro. “I cittadini - spiegano Alessandra Nori e Dario Maria Manfrè - sono ormai esausti di vivere disagi in quella che un tempo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Dopo la Besurica i militanti di Forza Nuova passeggiano in via Roma: «Non sono ronde»Le passeggiate della sicurezza continueranno e andranno a toccare altri quartieri del comune di Piacenza, per poi spostarsi in provincia, per esempio... Forza Italia Giovani: nuova fase in Sicilia con responsabili provinciali per dialogare con le nuove generazioni.Forza Italia Giovani: Un Nuovo Inizio per il Partito in Sicilia Forza Italia Giovani punta a un rinnovamento della sua presenza in Sicilia con la...