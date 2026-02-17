Forza Italia Giovani | nuova fase in Sicilia con responsabili provinciali per dialogare con le nuove generazioni

Forza Italia Giovani ha scelto di rinnovarsi in Sicilia, nominandone i responsabili provinciali, per avvicinarsi alle giovani generazioni. La decisione nasce dall’esigenza di rafforzare il legame tra il partito e i giovani, coinvolgendoli direttamente nelle decisioni politiche. In alcune province, i nuovi responsabili già incontrano le prime associazioni studentesche e gruppi giovanili, cercando di ascoltare le loro proposte e preoccupazioni.

Forza Italia Giovani: Un Nuovo Inizio per il Partito in Sicilia. Forza Italia Giovani punta a un rinnovamento della sua presenza in Sicilia con la nomina di nuovi responsabili provinciali. L'iniziativa, annunciata il 17 febbraio 2026 dal segretario regionale Fabrizio Tantillo, mira a rafforzare il legame tra il partito e le nuove generazioni, in un contesto di collaborazione con il governo regionale guidato da Renato Schifani e la leadership nazionale di Simone Leoni. Un'Aspirazione alla Partecipazione Attiva. L'organizzazione giovanile di Forza Italia intende dare voce alle nuove generazioni e raccogliere le loro istanze.