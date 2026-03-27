Anche Francesca Pascale spinge per dimissioni di Tajani da FI | Liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume - VIDEO

Francesca Pascale ha espresso l’opinione che Antonio Tajani dovrebbe dimettersi dalla guida di Forza Italia, auspicando che possa proseguire la carriera come ministro degli Esteri. La sua dichiarazione è stata diffusa attraverso un video, nel quale ha affermato che Tajani probabilmente lascerà la leadership del partito e ha commentato positivamente il suo operato in veste di ministro.

“Quello che penso è che Tajani andrà via dalla guida del partito – ha spiegato Pascale – e mi auguro che continui la sua carriera come ministro degli Esteri, ruolo che ha svolto bene". Secondo rumors raccolti dal Giornale d’Italia, Occhiuto o Mulè sarebbero pronti a sostituirlo Anche Francesc. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Anche Francesca Pascale spinge per dimissioni di Tajani da FI: “Liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume” - VIDEO Articoli correlati Francesca Pascale dopo le dimissioni di Gasparri vorrebbe Antonio Tajani lontano da Forza Italia: "Vecchiume"Continuano le fibrillazioni nella maggioranza di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Duca conferma l’apertura a Basile: “Valuto il sostegno e anche le dimissioni da Forza Italia”Arriva la conferma all’indiscrezione anticipata da MessinaToday sul possibile sostegno di Gaetano Duca all’amministrazione guidata dal sindaco... Contenuti utili per approfondire Anche Francesca Pascale Chi è Francesca Pascale: dalla storia con Berlusconi a quella con la TurciTutto quello che bisogna sapere su Francesca Pascale: dalla relazione con Silvio Berlusconi alle nozze terminate con Paola Turci. newsmondo.it Lega, alla kermesse di Roccaraso anche Francesca PascaleNon ci sarà Roberto Vannacci, che ormai appare sempre più in rotta di collisione con il partito; in compenso ecco una inaspettata new entry: Francesca Pascale. A Roccaraso, in Abruzzo, da venerdì a ... repubblica.it