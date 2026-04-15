Forza Italia | il potere passa ai Berlusconi Tajani sotto esame

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A tre anni dalla morte del fondatore di Forza Italia, il partito azzurro attraversa tensioni interne significative. Le discussioni riguardano la leadership e la gestione delle questioni patrimoniali e strategiche, con alcuni membri che rivendicano l’eredità storica mentre altri si concentrano sul controllo delle decisioni. La figura di Tajani è al centro di un esame che mette in luce le tensioni tra le diverse fazioni all’interno del partito.

A tre anni dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia, le dinamiche interne al partito azzurro mostrano crepe profonde e scontri diretti tra chi rivendica l’eredità storica e chi detiene il controllo patrimoniale e decisionale della famiglia Berlusconi. Tra spostamenti di potere a Roma, incarichi rinegoziati e uno scontro verbale pubblico tra figure legate al defunto leader, la struttura politica fatica a trovare un nuovo equilibrio senza la guida centrale che garantiva disciplina e coesione. La gestione familiare del potere e il ruolo di Tajani. Il controllo di Forza Italia sembra essere passato dai corridoi romani alle stanze private di Arcore e Cologno Monzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

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