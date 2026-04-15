A tre anni dalla morte del fondatore di Forza Italia, il partito azzurro attraversa tensioni interne significative. Le discussioni riguardano la leadership e la gestione delle questioni patrimoniali e strategiche, con alcuni membri che rivendicano l’eredità storica mentre altri si concentrano sul controllo delle decisioni. La figura di Tajani è al centro di un esame che mette in luce le tensioni tra le diverse fazioni all’interno del partito.

A tre anni dalla scomparsa del fondatore di Forza Italia, le dinamiche interne al partito azzurro mostrano crepe profonde e scontri diretti tra chi rivendica l’eredità storica e chi detiene il controllo patrimoniale e decisionale della famiglia Berlusconi. Tra spostamenti di potere a Roma, incarichi rinegoziati e uno scontro verbale pubblico tra figure legate al defunto leader, la struttura politica fatica a trovare un nuovo equilibrio senza la guida centrale che garantiva disciplina e coesione. La gestione familiare del potere e il ruolo di Tajani. Il controllo di Forza Italia sembra essere passato dai corridoi romani alle stanze private di Arcore e Cologno Monzese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Forza Italia: il potere passa ai Berlusconi, Tajani sotto esame

Notizie correlate

Da Barelli ai congressi, i nodi di Forza Italia al pettine. Oggi l’incontro Tajani-Marina BerlusconiIl terremoto cominciato in Senato, dove il capogruppo Maurizio Gasparri è stato costretto a lasciare l’incarico per lasciare il posto a...

Berlusconi e Tajani: vertice decisivo per il futuro di Forza ItaliaMarina Berlusconi e Pier Silvio si recano oggi, venerdì 10 aprile 2026, nella residenza di corso Venezia per un incontro decisivo con Antonio Tajani...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Continua il rinnovamento forzato dentro Forza Italia; Forza Italia, Tajani a rapporto per 4 ore dai Berlusconi: Visione unitaria sul futuro; Forza Italia, Barelli lascia e attacca i Berlusconi. Oggi Costa diventerà il nuovo capogruppo; Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territori.

Continua il rinnovamento forzato dentro Forza ItaliaForzato dai Berlusconi: Paolo Barelli si è dimesso da capogruppo del partito alla Camera, e ci sarà qualche rimescolamento ... ilpost.it

Forza Italia, Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi | Temi: Costa alla Camera, Congresso, OcchiutoVertice Forza Italia oggi a Milano tra Marina, Pier Silvio Berlusconi, Tajani e Gianni Letta. Tutti i nodi sul tavolo, da Occhiuto al Congresso ... ilsussidiario.net

Francesca Pascale, già compagna di Silvio Berlusconi che oggi vuole impegnarsi per portare il tema dei diritti civili nei partiti di centrodestra chiedendo un rinnovamento in Forza Italia, risponde così al Fatto a Marta Fascina (ultima compagna di Berlusconi) ch facebook

Scintille in Forza Italia, Marta Fascina attacca: "Pascale non conta". La replica è gelida: "Lei conta 20mila euro al mese" x.com