In un clima di tensione interna, Forza Italia affronta cambiamenti significativi ai vertici del partito, con il ritiro di Maurizio Gasparri dalla guida del gruppo senatorio e la nomina di Stefania Craxi. Nel frattempo, si sono svolti congressi e incontri a livello nazionale, tra i quali quello tra il presidente dell’ultimo organismo e un esponente di rilievo del partito. Oggi si tiene anche un incontro tra il leader europeo e una rappresentante della dirigenza del partito.

Il terremoto cominciato in Senato, dove il capogruppo Maurizio Gasparri è stato costretto a lasciare l’incarico per lasciare il posto a Stefania Craxi, si è propagato alla Camera e sui territori. Dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia, Forza Italia è una polveriera. Oggi l’incontro a Milano, nella residenza di Corso Venezia, tra Marina Berlusconi e Antonio Tajani - alla presenza di Gianni Letta - proverà a rimettere ordine e chiarire la direzione di marcia sul cambio di capogruppo anche alla Camera e sulla stagione congressuale che il leader azzurro aveva annunciato. Il primo nodo da sciogliere riguarda Paolo... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Da Barelli ai congressi, i nodi di Forza Italia al pettine. Oggi l’incontro Tajani-Marina Berlusconi

Forza Italia, dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli, in pole Bergamini, poi Cattaneo e MulèUna larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli.

Forza Italia, rinviato colloquio Marina Berlusconi-Tajani, capogruppo Barelli punta a posto da sottosegretario - RUMORIl nodo della questione non è quando sarà l’incontro ma quali propositi e decisioni Tajani porterà al tavolo della presidente di Fininvest che ha in...

Temi più discussi: Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territori; Ora firme contro Barelli. E Marina smentisce anche di vedere Tajani; Paolo Barelli nel mirino di Marina Berlusconi, Tajani può rimuovere il consuocero capogruppo di Forza Italia; Forza Italia, vertice Marina Berlusconi-Tajani dopo Pasqua: cosa c’è sul tavolo.

Forza Italia, Tajani incontra Marina e Pier Silvio Berlusconi | Temi: Costa alla Camera, Congresso, OcchiutoVertice Forza Italia oggi a Milano tra Marina, Pier Silvio Berlusconi, Tajani e Gianni Letta. Tutti i nodi sul tavolo, da Occhiuto al Congresso ... ilsussidiario.net

Tutte le grane di Forza Italia: Barelli, Martusciello, D’Attis, i congressi, le tessere e i territoriDomani a Milano l'atteso incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi: la mappa delle fibrillazioni dentro Forza Italia ... policymakermag.it

Il centrodestra, all'opposizione, si divide sulla revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini. Succede a Carpi dove la delibera approvata dal consiglio comunale era stata proposta con una mozione dall'unico consigliere capogruppo di Forza Italia. Mo - facebook.com facebook

Stefania Craxi: «Forza Italia è vicina ad aziende e lavoratori» x.com