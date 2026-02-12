Due persone hanno forzato un posto di blocco a Castel Romano, sulla via Pontina, e sono scappate nel campo rom. Durante la fuga, un agente è rimasto ferito. Gli agenti stanno cercando di bloccare i fuggitivi e di gestire la situazione. La zona è sotto controllo, ma la dinamica dell’incidente preoccupa le autorità.

Hanno forzato il posto di blocco e sono scappati dentro al campo rom di Castel Romano, sulla via Pontina. Una volta all’interno della baraccopoli hanno chiamato i rinforzi. A farne le spese un agente della polizia di Roma Capitale, rimasto ferito e medicato in ospedale. Lo rende noto il sindacato del Sulpl. Secondo quanto riferito dal sindacato dei caschi bianchi i fatti sono avvenuti la scorsa notte, Due uomini originari dell’est Europa, sono arrivati velocità – a bordo di una Fiat 500 XL a noleggio – forzando il posto di controllo delle pattuglie di polizia locale all’ingresso del campo. Immediatamente inseguiti da una pattuglia del gruppo Sicurezza pubblica emergenziale, dopo un inseguimento durato alcuni minuti con tanto di slalom tra i moduli abitativi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Roma, forzano posto di blocco e scappano nel campo rom: ferito un agente

I protagonisti di un tentativo di fuga sono stati protagonisti di un episodio violento questa mattina a Castel Romano.

Due giovani di Villaricca e Giugliano in Campania sono stati fermati dai carabinieri di Trentola Ducenta dopo aver forzato un posto di blocco e tentato la fuga.

