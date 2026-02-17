Lavori sul torrente Ciuffenna Opera per il rischio idraulico A marzo la fine del secondo lotto
Lavori sul torrente Ciuffenna, iniziati a causa delle frequenti alluvioni che minacciavano le abitazioni, stanno per concludersi. Entro la fine di marzo, terminerà il secondo lotto di interventi mirati a ridurre il rischio di allagamenti nella zona centrale di Arezzo. La recente riqualificazione prevede la creazione di nuove arginature e la sistemazione delle sponde, opere che migliorano la sicurezza delle case lungo il corso d’acqua.
Si concluderà entro la fine di marzo il secondo lotto dei lavori per la mitigazione del rischio idraulico lungo il torrente Ciuffenna, un intervento strategico inserito nel programma di opere pubbliche a tutela del capoluogo. L’opera interessa il tratto compreso tra la zona stadio e la rotatoria di Paperina e consentirà di ridurre il rischio idraulico nell’abitato anche rispetto alla cosiddetta piena duecentennale, evento meteorico preso a riferimento per la messa in sicurezza idraulica. Dall’amministrazione comunale di Terranuova Bracciolini fanno sapere che restano da completare alcune lavorazioni di finitura, in particolare: il completamento della pavimentazione delle rampe di raccordo al ponte, la posa delle recinzioni in legno nel tratto parallelo a viale Europa e l’installazione della cartellonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Rischio idraulico: interventi di messa in sicurezza sul Ciuffenna
Il secondo lotto dei lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Ciuffenna sta per terminare, dopo mesi di interventi.
