Formazioni ufficiali Arsenal Sporting | le scelte di Arteta e Borges per la sfida di Champions League

Alle ore 21:00 si sfideranno all'Emirates di Londra le formazioni ufficiali di Arsenal e Sporting, in occasione del ritorno dei quarti di finale di Champions League. Mentre l'allenatore dei padroni di casa ha scelto la formazione titolare, il tecnico degli ospiti ha annunciato le sue scelte per la partita che deciderà quale squadra accederà alla semifinale. Entrambe le squadre hanno annunciato le formazioni ufficiali poco prima del calcio d'inizio.

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