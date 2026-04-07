Formazioni ufficiali Sporting Arsenal | le scelte di Borges e Arteta per il match di Champions League
Alle 21:00 allo Stadio José Alvalade di Lisbona si svolge la partita di andata dei quarti di finale di Champions League tra Sporting e Arsenal. Le formazioni ufficiali sono state rese note, con le scelte di Borges per lo Sporting e di Arteta per l’Arsenal. Le due squadre scendono in campo con i rispettivi titolari, pronti a sfidarsi in questa fase della competizione europea.
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