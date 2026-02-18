Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter le scelte dei tecnici per la sfida di Champions League

Il Bodo Glimt ha annunciato le formazioni ufficiali per la partita contro l’Inter, dopo aver completato le ultime prove in allenamento. Knutsen ha deciso di puntare su un modulo offensivo, affidando la fascia a un giovane promettente. Chivu, dall’altra parte, ha scelto di schierare la sua squadra con un’attenzione particolare alla fase difensiva. La sfida si svolgerà questa sera in Norvegia, dove i padroni di casa cercano un risultato positivo davanti ai propri tifosi. Entrambe le squadre sono pronte a scendere in campo.

Inter News 24 Formazioni ufficiali Bodo Glimt Inter, sono ora pubbliche le scelte di Knutsen e Chivu per la sfida in programma questa sera. L'Inter di Cristian Chivu scende in campo in terra norvegese con l'obiettivo di superare l'ostacolo BodoGlimt, una squadra storicamente ostica tra le proprie mure. Per questa trasferta delicata, il tecnico nerazzurro ha deciso di affidarsi al collaudato 3-5-2, inserendo però una novità sorprendente nel tandem d'attacco. Accanto all'inamovibile capitano Lautaro Martinez, agirà infatti il giovane talento Pio Esposito, preferito ai titolari abituali per dare freschezza e fisicità al reparto offensivo.