Formazione su parità di genere per tutto il personale | parte il piano del MIM Nota

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato l’avvio di un progetto nazionale dedicato all’educazione al rispetto e alla parità di genere. La proposta, realizzata in collaborazione con l’INDIRE, è partita ufficialmente il 9 aprile e riguarda tutto il personale del settore. La nota di avvio è stata diffusa il 15 aprile 2026, segnando l’inizio di un percorso di formazione specifica su questi temi.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato, con una nota del 15 aprile 2026, il progetto nazionale di accompagnamento “Educazione al rispetto e alla parità di genere”, realizzato in collaborazione con INDIRE e operativo dal 9 aprile. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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