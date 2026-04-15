Forlì pompe a secco in viale Due Giugno | blocco totale del carburante

A Forlì, il distributore Eni di viale Due Giugno ha sospeso le operazioni di rifornimento martedì, impedendo ai clienti di fare rifornimento di carburante. La chiusura ha causato un blocco totale nelle vendite di carburante presso quella stazione, lasciando la cittadinanza senza accesso immediato alle pompe. La situazione si è verificata durante la stessa giornata, senza ulteriori dettagli sulla durata dell’interruzione.

Il distributore Eni situato in viale Due Giugno a Forlì ha interrotto le attività di rifornimento nella giornata di martedì, lasciando i cittadini senza possibilità di fare scorta di carburante. La chiusura improvvisa dell’impianto, che rappresenta un punto di riferimento per la zona, è dovuta all’esaurimento delle scorte di prodotto avvenuto lunedì sera, innescando una serie di disagi che coinvolgono anche la gestione logistica nazionale del marchio. L’ingranaggio logistico fermo nel forlivese. La paralisi operativa che ha colpito l’area di viale Due Giugno non sembra derivare da una carenza di materia prima sul mercato globale, quanto piuttosto da un problema di distribuzione interna.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Forlì, pompe a secco in viale Due Giugno: blocco totale del carburante Carburante, blocco totale: “La data è questa”. Shock!Gli aeroporti dell’Unione europea potrebbero trovarsi in difficoltà operative nel giro di poche settimane a causa di una riduzione delle... Roma, allarme gasolio: pompe a secco e prezzi alle stelleA Roma, nella giornata del 9 aprile 2026, diversi distributori di carburante sono rimasti senza scorte di gasolio, costringendo il personale a...