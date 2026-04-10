Gli aeroporti dell’Unione europea potrebbero affrontare problemi operativi nelle prossime settimane a causa di una diminuzione delle scorte di carburante per l’aviazione. La data prevista per il blocco totale delle forniture è stata comunicata, suscitando preoccupazioni tra le compagnie aeree e le autorità aeroportuali. La riduzione delle forniture potrebbe portare a cancellazioni di voli e a difficoltà nella gestione dei traffici aerei.

Gli aeroporti dell’Unione europea potrebbero trovarsi in difficoltà operative nel giro di poche settimane a causa di una riduzione delle disponibilità di carburante per l’aviazione. La segnalazione riguarda un possibile scenario di carenza delle scorte in tempi brevi e richiama l’attenzione sulla necessità di un coordinamento a livello comunitario sul tema dell’approvvigionamento. L’allerta è stata diffusa da ACI Europe, l’associazione che rappresenta gli scali europei, attraverso una comunicazione indirizzata al commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas. La notizia è stata riportata dal Financial Times. Scorte di jet fuel in diminuzione negli aeroporti europei. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Carburante, blocco totale: “La data è questa”. Shock!

Brescia-Triestina: blocco totale ai tifosi ospiti per la sicurezzaIl provvedimento firmato dal prefetto Andrea Polichetti ha bloccato la vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Trieste per la sfida in...

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Brent Oil Trades Near $100 as Iran Vows to Keep Hormuz Closed

Temi più discussi: Shock energetico, l'Italia ha riserve per un mese, Pichetto: razionamenti se necessario; Carburante a rischio per i voli, scattano le prime limitazioni in quattro aeroporti italiani (Linate, Venezia, Treviso e Bologna): Rifornirsi altrove; Stretta sul carburante in 4 aeroporti: i voli prioritari e perché il traffico non è a rischio (per ora); Caro carburanti, prezzo voli in aumento: quando prenotare i biglietti aerei per l'estate.

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Crisi carburante, voli in bilico per la guerra in IranLa guerra in Iran potrebbe avere effetti immediati sul traffico aereo nei cieli d'Europa: primi segnali da 4 aeroporti italiani. La crisi in Medio Oriente ... ilnotiziario.net

#Hormuz, aeroporti #Ue a rischio carburante se lo Stretto resta chiuso x.com

Crisi #energia. Gli #aeroporti europei rischiano una carenza sistemica di carburante se #Hormuz non verrà completamente riaperto entro 3 settimane. Le attività militari stanno mettendo ulteriormente a dura prova le forniture. Lo riporta il Financial Times cita - facebook.com facebook