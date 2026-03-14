Roma due mesi di ricerche finiscono nel dolore | trovato morto Elia Rosa il 33enne scomparso da Tor Marancia
A Roma, dopo due mesi di ricerche, è stato trovato morto Elia Rosa, un uomo di 33 anni scomparso da Tor Marancia. La sua scomparsa aveva insospettito familiari e amici, che avevano avviato le indagini. La scoperta del corpo è avvenuta nelle ultime ore e conferma la fine di un lungo periodo di attesa e preoccupazione.
Roma. Dopo settimane di attesa e di speranze, la vicenda della scomparsa di Elia Rosa si conclude nel modo più tragico. Il 33enne di Roma, sparito due mesi fa dal quartiere Tor Marancia, è stato trovato senza vita. La notizia è stata diffusa dall’ associazione Penelope, che sin dai primi giorni aveva seguito il caso insieme ai familiari. Per settimane parenti, amici e colleghi avevano continuato a cercarlo senza sosta, nella speranza di un esito diverso. Quel silenzio che durava da gennaio si è trasformato ora nella conferma più dolorosa. Secondo quanto emerso nelle ore successive al ritrovamento, prima di sparire Elia Rosa aveva chiuso tutti i suoi profili social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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