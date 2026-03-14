Roma due mesi di ricerche finiscono nel dolore | trovato morto Elia Rosa il 33enne scomparso da Tor Marancia

A Roma, dopo due mesi di ricerche, è stato trovato morto Elia Rosa, un uomo di 33 anni scomparso da Tor Marancia. La sua scomparsa aveva insospettito familiari e amici, che avevano avviato le indagini. La scoperta del corpo è avvenuta nelle ultime ore e conferma la fine di un lungo periodo di attesa e preoccupazione.

Roma. Dopo settimane di attesa e di speranze, la vicenda della scomparsa di Elia Rosa si conclude nel modo più tragico. Il 33enne di Roma, sparito due mesi fa dal quartiere Tor Marancia, è stato trovato senza vita. La notizia è stata diffusa dall’ associazione Penelope, che sin dai primi giorni aveva seguito il caso insieme ai familiari. Per settimane parenti, amici e colleghi avevano continuato a cercarlo senza sosta, nella speranza di un esito diverso. Quel silenzio che durava da gennaio si è trasformato ora nella conferma più dolorosa. Secondo quanto emerso nelle ore successive al ritrovamento, prima di sparire Elia Rosa aveva chiuso tutti i suoi profili social. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Roma, due mesi di ricerche finiscono nel dolore: trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso da Tor Marancia Articoli correlati Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor MaranciaElia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa a Roma, è stato trovato privo di vita. Due settimane senza Elia Rosa scomparso da Tormarancia, la mamma: “Torna, ti cerchiamo ovunque”La mamma di Elia Rosa gli ha rivolto un messaggio: "Torna a casa, ti cerchiamo ovunque". Tutti gli aggiornamenti su Elia Rosa Temi più discussi: Fasciatoi nei bagni degli uomini, si parte dal XV Municipio: Così anche i papà potranno cambiare i bambini; Campi Flegrei, altra scossa di terremoto in nottata; Gli esuli iraniani nostalgici dello Shah insultano le femministe, la destra ne approfitta per fare propaganda di guerra; Salernitana-Latina 2-1, prima vittoria per Serse Cosmi: Premio il carattere dei ragazzi. Elia Rosa trovato morto, il 33enne era scomparso due mesi fa. Prima di sparire aveva chiuso i profili socialElia Rosa, il 33enne scomparso dal quartiere Tor Marancia a Roma lo scorso 20 gennaio, è stato ritrovato senza vita. A darne l'annuncio ... msn.com Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor MaranciaElia Rosa è stato trovato senza vita. A dare la tragica notizia l'Associazione Penelope, che sin dall'inizio aveva monitorato il caso. Il 33enne era scomparso dal quartiere di Tor Marancia a Roma due ... fanpage.it Elia Rosa trovato morto, era scomparso due mesi fa. Prima di sparire aveva chiuso i profili social - facebook.com facebook Trovato morto Elia Rosa, il 33enne scomparso due mesi fa da Tor Marancia x.com