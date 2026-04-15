Fonteblanda e Talamone Comitato unico

In un incontro tra i rappresentanti delle comunità di Talamone e Fonteblanda, si è parlato di questioni che coinvolgono entrambe le zone. La riunione si è svolta in modo congiunto, con il coinvolgimento di membri delle rispettive amministrazioni locali. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati a problematiche comuni e alle possibili soluzioni da adottare. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si sono stabiliti i primi passi per future interlocuzioni.

Incontro congiunto tra i rappresentanti civici delle comunità di Talamone e Fonteblanda, appuntamento che ha formalizzato la nascita del ’ Comitato Fonteblanda e Talamone per Magliano ’, nuovo organismo unitario che riunisce le due frazioni del comune di Orbetello intenzionate ad avviare il percorso istituzionale per il passaggio amministrativo al Comune di Magliano. "La costituzione del comitato – dicono i promotori – rappresenta un passaggio pubblico e organizzativo di rilievo, perché unifica sotto un’unica regia le istanze maturate nei due territori negli ultimi mesi e consolida un percorso che punta a ridisegnare l’assetto amministrativo della parte sud del territorio comunale orbetellano".🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fonteblanda e Talamone. Comitato unico Leggi anche: Trovato morto in un agriturismo, tragedia a Fonteblanda Mistero a Fonteblanda: trovato morto un lavoratore in un agriturismoUn uomo di 54 anni è stato rinvenuto senza vita nelle prime ore del mattino odierno all’interno di una struttura agrituristica situata a Fonteblanda,...