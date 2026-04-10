Trovato morto in un agriturismo tragedia a Fonteblanda

Un uomo di 54 anni è stato trovato morto in un agriturismo a Fonteblanda, in provincia di Grosseto. La scoperta è avvenuta questa mattina, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze del decesso. Le autorità stanno indagando per chiarire cosa sia successo. La notizia si diffonde tra la comunità locale, che si è stretta intorno alla famiglia della vittima.

Grosseto, 10 aprile 2026 – Tragedia in un agriturismo a Fonteblanda. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita. Il corpo del 54enne è stato scoperto stamani, 10 aprile. Subito è scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. In base alle prime informazioni l’uomo sarebbe deceduto per un malore improvviso, anche se non sono escluse altre ipotesi. Proseguono le indagini e gli accertamenti da parte dei militari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trovato morto in un agriturismo, tragedia a Fonteblanda Leggi anche: Tragedia in casa, trovato morto 66enne Leggi anche: Tragedia a Montemiletto, 49enne trovato morto in casa Temi più discussi: È stato trovato un cadavere in un bosco alle porte di Milano; Uomo trovato morto in un' auto finita in un laghetto; Giallo a Bollate: uomo di 35 anni trovato morto in un bosco. Indagano i carabinieri; Trovato il cadavere di un uomo nei boschi di Bollate, indagini in corso. Breganze, ciclista trovato morto in un fossato a Mirabella: indagini in corsoIl decesso potrebbe risalire alla serata di giovedì. Il cadavere è stato trovato da un addetto alla raccolta dei rifiuti ... rainews.it Vicenza, ciclista trovato morto in un canale: si indaga per pirateria stradaleIl cadavere di un ciclista è stato trovato questa mattina all'alba in un canale artificiale a Mirabella, nel vicentino ... fanpage.it Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese - facebook.com facebook Uomo trovato morto in un'auto finita in un laghetto nel Milanese x.com