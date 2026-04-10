Mistero a Fonteblanda | trovato morto un lavoratore in un agriturismo

Da ameve.eu 10 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle prime ore del mattino, un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita all’interno di un agriturismo a Fonteblanda, nel territorio di Orbetello. La scoperta è avvenuta all’interno della struttura e sono state immediatamente avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La polizia sta verificando le circostanze del decesso.

Un uomo di 54 anni è stato rinvenuto senza vita nelle prime ore del mattino odierno all’interno di una struttura agrituristica situata a Fonteblanda, in territorio Orbetello. La vittima si trovava nella zona delle Terme dell’Osa per ragioni legate al proprio ambito lavorativo quando il tragico evento è stato scoperto, dando il via alle procedure di soccorso e alle verifiche sul posto. I rilievi dei Carabinieri e le ipotesi investigative. Non appena l’allarme è scattato dopo il ritrovamento del corpo, i militari della stazione locale sono intervenuti immediatamente per mettere in sicurezza l’area e condurre le prime operazioni di accertamento. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di ricostruire con precisione la cronologia degli ultimi momenti vissuti dal cinquantquattrenne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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