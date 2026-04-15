Fontana in piazza Duomo | tra militanza e il rischio di 1 miliardo

Il governatore della Lombardia ha commentato la sua presenza al raduno dei Patrioti Europei programmato per sabato in piazza Duomo. Ha specificato di essere presente in qualità di militante della Lega e di non rappresentare l’ente regionale. La sua partecipazione ha sollevato discussioni sul confine tra impegno politico e ruolo istituzionale. La questione si intreccia con i rischi di responsabilità legale e di eventuali conseguenze finanziarie, come una possibile richiesta di risarcimento di un miliardo di euro.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, ha chiarito la sua posizione in merito alla partecipazione al raduno dei Patrioti Europei previsto per sabato pomeriggio in piazza Duomo, distinguendo nettamente il suo ruolo di militante della Lega da quello istituzionale. L’annuncio arriva dopo le tensioni politiche vissute nell’Aula del Pirellone e si inserisce in un clima di forte dibattito tra le forze politiche lombarde riguardo ai temi dell’immigrazione e della gestione dei fondi europei. Tra militanza politica e responsabilità regionale: la linea di Fontana. Sabato prossimo, la piazza di Milano diventerà il palcoscenico di un incontro organizzato dalla Lega sotto lo slogan Senza paura – In Europa padroni a casa nostra.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fontana in piazza Duomo: tra militanza e il rischio di 1 miliardo Leggi anche: Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: “Sarò in piazza Duomo”. Majorino attacca: “Vergogna” Violenta aggressione tra 20enni vicino a piazza Duomo a Milano: uno gravissimo al NiguardaL'aggressione si è verificata ieri sera, martedì 17 marzo, in via Orefici a un passo da piazza Duomo a Milano.