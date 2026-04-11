Sabato prossimo, il governatore lombardo sarà presente in piazza Duomo, sfidando le polemiche nate intorno al Remigration Summit. La manifestazione ha sollevato critiche da parte di un esponente dell’opposizione, che ha definito l’evento una “vergogna”. La partecipazione del governatore è stata annunciata attraverso un post sui social, mentre l’altro politico ha espresso il suo disappunto con un comunicato stampa. La vicenda ha suscitato molte reazioni sui media locali.

Milano, 11 aprile 2026 – Lui, sabato prossimo, in piazza Duomo, ci sarà. Il governatore lombardo e lumbard Attilio Fontana rivendica la scelta di partecipare al Remigration Summit organizzato dal gruppo europeo dei Patrioti nel nome di quella che, in italiano, dobbiamo tradurre con il termine ’remigrazione’. Una manifestazione e una parola che hanno già sollevato un fiume di p olemiche da parte delle forze politiche del centrosinistra, Pd in primis, e mobilitato i centri sociali milanes i, pronti a sfilare con un doppio controcorteo, uno da largo Cairoli, l’altro da piazza Tricolore, il prossimo 18 aprile. La testa del corteo (foto Mianews) La richiesta a prefetto e questore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: “Sarò in piazza Duomo”. Majorino attacca: “Vergogna”

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