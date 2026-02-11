Generali e Swiss Life | Nasce il colosso globale degli employee benefit oltre 3 miliardi di euro gestiti

Il 11 febbraio 2026 segna una svolta importante per il settore degli employee benefit. Generali e Swiss Life annunciano la nascita di un nuovo gigante globale, con oltre 3 miliardi di euro gestiti. L’unione punta a rafforzare la loro presenza nel mercato e a offrire servizi più ampi alle aziende e ai dipendenti. La notizia arriva in un momento di grande cambiamento nel settore assicurativo e dei benefit, con le compagnie che cercano di adattarsi alle nuove esigenze del mondo del lavoro.

Generali e Swiss Life: Nasce il Gigante Globale degli Employee Benefit. L'11 febbraio 2026 segna una data cruciale per il Gruppo Generali e per il panorama internazionale degli employee benefit. La compagnia assicurativa italiana ha annunciato la stipula di un accordo strategico di lunga durata con Swiss Life Global Solutions, culminato in un impegno vincolante per l'acquisizione di Swiss Life Network da parte di Generali Employee Benefits. Un'operazione che ridefinisce gli equilibri del settore e proietta Generali verso una leadership globale. L'annuncio, giunto in mattinata, ha immediatamente catturato l'attenzione degli analisti finanziari e degli addetti ai lavori.

