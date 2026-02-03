Elon Musk accelera ancora. Questa volta unisce le forze tra SpaceX e xAI, creando un gigante da 1.250 miliardi di dollari. L’imprenditore punta a dominare il settore dell’intelligenza artificiale, rafforzando il suo impero tecnologico. Nessuno si ferma, e lui continua a spingere avanti.

Il miliardario fonde le sue aziende più grandi e consolida la sua posizione nel mercato dell’intelligenza artificiale. La testa però è sempre rivolta alla corsa allo spazio: ‘Centri dati per IA in orbita unica soluzione’ Si dice che i bravi artisti copiano, mentre i geni rubano. Ed Elon Musk, una delle menti più brillanti del nostro tempo, da parte sua fonde. Recentemente, infatti, SpaceX, società aerospaziale, ha acquisito xAI, società che sviluppa intelligenza artificiale, per 250 miliardi di dollari e l’uomo più ricco del mondo ha unito le sue due più grandi aziende in un corpo solo. L’obiettivo è quello di vincere la corsa all’intelligenza artificiale, finanziando il lancio di grandi satelliti che permettano di stabilire data center di IA nello spazio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Musk non si ferma, fonde xAi in Space X e crea un colosso da 1.250 miliardi

Approfondimenti su Musk SpaceX

Elon Musk ha annunciato di aver fuso SpaceX con la sua azienda di intelligenza artificiale xAI.

Elon Musk ha annunciato di aver unito le forze tra SpaceX e xAI.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Elon Musks makes a cameo during SpaceX launch

Ultime notizie su Musk SpaceX

Argomenti discussi: Grok non si ferma: nuove polemiche sulle immagini generate; Tesla ferma la produzione di Model S e Model X; Ucraina-Russia, le news: guerra non si ferma, morti in nuovi raid; Oltre TikTok, per Limes è il tempo della Cina mentre l’America non sogna più.

Tesla ferma la produzione di Model S e Model XElon Musk ha annunciato la fine della produzione di Model S e Model X per convertire la fabbrica di Fremont in una linea di produzione dei robot Optimus. Ma le ragioni ufficiali raccontano tutto trann ... digitalic.it

Elon Musk fonde SpaceX con xAi. Tesla sarà la prossima?Il miliardario inizia a riordinare il suo impero: fioccano gli indizi sul prossimo coinvolgimento della Casa di auto elettriche ... quattroruote.it

Elon Musk fonde #SpaceX e #xAI, obiettivo data center nello spazio - facebook.com facebook