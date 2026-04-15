Fondi regionali per trovare lavoro a Bari e provincia | ecco il progetto ' MuoviMenti Metropolitani'
Il progetto ‘MuoviMenti Metropolitani’ si propone di migliorare concretamente i servizi di orientamento al lavoro nell’area metropolitana di Bari, con particolare attenzione a persone disoccupate, inattive o in condizioni di svantaggio. La Città Metropolitana di Bari ha ottenuto un finanziamento.🔗 Leggi su Baritoday.it
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