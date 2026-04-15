Fonderie Pisano il Tar respinge il ricorso dell' azienda | confermato lo stop dell' attività

Il Tar di Salerno ha respinto il ricorso presentato dalle Fonderie Pisano contro la Regione Campania e altri enti, confermando la decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento di via dei Greci. La decisione implica la conferma dello stop delle attività dell'impianto, che era stato soggetto a contestazioni riguardanti le autorizzazioni ambientali. La sentenza è stata comunicata nelle ultime ore e rappresenta un passo importante nelle questioni legate alla gestione dell'impianto.

Il Tar di Salerno, ha respinto l'istanza cautelare presentata dalle Fonderie Pisano contro la Regione Campania e altri enti, confermando di fatto la decadenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per lo stabilimento di via dei Greci.L'ordinanzaI giudici della Prima Sezione (Presidente.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Tar Salerno respinge ricorso Fonderie Pisano: “Prima la salute dei cittadini”Tempo di lettura: 2 minutiIl Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sezione staccata di Salerno – ha respinto l’istanza cautelare... Squalifica Zappi, la corte d’appello respinge il ricorso: confermato lo stop di 13 mesi per il presidente dell’AIA!Napoli, riecco McTominay! Conte ritrova il suo fedelissimo, e per il rinnovo… Juve, Spalletti sposa la via della rivoluzione: in 8 possono essere... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: CASO FONDERIE PISANO, IL TAR CHIAMATO A DECIDERE –; Fonderie Pisano a Salerno, contro la richiesta di sospensiva al Tar si oppongono 300 cittadini. Il punto con Andrea Pellegrino; Fonderie Pisano, è il momento della verità: domani udienza al Tar; Futuro fonderie Pisano, Regione: Dialogo costruttivo con i sindacati. Le Fonderie restano chiuse, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei PisanoLe Fonderie Pisano restano chiuse. Lo ha deciso il Tar di Salerno che, questa mattina, ha esaminato la richiesta di sospensiva, avanzata dai Pisano, dello stop allo stabilimento determianto ... ilmattino.it Fonderie Pisano, il 15 aprile verdetto del Tar contro lo stop della Regione all’attivitàStampaLe Fonderie Pisano hanno presentato al Tar di Salerno il ricorso per chiedere la sospensione dell’efficacia del provvedimento della Regione Campania di diniego dell’Autorizzazione integrata ambi ... salernonotizie.it +++ FONDERIE PISANO, RESPINTO IL RICORSO +++ Leggi qui -- > https://shorturl.at/XsVMX #Salerno #FonderiePisano facebook OPERAI FONDERIE PISANO DINANZI AL TAR DI SALERNO, VERDETTO ATTESO NELLE PROSSIME ORE GUARDA IL VIDEO x.com