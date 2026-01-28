Cremonini fa indossare a Lucio Corsi la vera giacca di Freddie Mercury | le foto virali

Cremonini ha fatto indossare a Lucio Corsi una giacca appartenuta a Freddie Mercury, creando subito un’onda di foto virali sui social. L’evento ha fatto il giro del web, con numerosi fan che hanno condiviso le immagini e commentato l’originale gesto. La giacca, un pezzo di storia del rock, ora passa di mano tra i cantanti italiani.

Lucio Corsi ha indossato un pezzo di storia del rock: una giacca appartenuta a Freddie Mercury, oggi di proprietà di Cesare Cremonini. L’incontro tra i due artisti è avvenuto nello studio bolognese di Cremonini ed è stato raccontato dallo stesso cantautore sui social, con un post da migliaia di like.   Visualizza questo post su Instagram   Un post condiviso da cesarecremonini (@cesarecremonini) A svelare l’episodio è stato Cremonini con un post su Instagram, in cui ha raccontato di aver ospitato Lucio Corsi nei suoi Logico Studio, approfittando del suo passaggio a Bologna. In quell’occasione, Cremonini ha deciso di fargli indossare una giacca leggendaria: quella con cui Freddie Mercury registrò Bohemian Rhapsody nei Rockfield Studios, in Inghilterra, nel 1975. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

