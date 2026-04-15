Fondazione Cologni torna con Doppia Firma | Un dialogo fra pensiero e artigianato

La Fondazione Cologni presenta una nuova edizione di Doppia Firma, un format che mette in relazione il pensiero progettuale e l’artigianato di qualità. Questa iniziativa invita esperti e artigiani a confrontarsi, creando un dialogo tra creatività e tradizione. La manifestazione si svolge in diverse location e coinvolge figure di rilievo nel settore, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artigianale attraverso idee e progetti innovativi.

La nuova edizione di Doppia Firma, il fortunato format ideato da Fondazione Cologni mette felicemente in dialogo il pensiero progettuale e l’artigianato di eccellenza. L’edizione 2026 si ispira al tema del Grand Tour in Italia, meta prediletta dello storico viaggio di istruzione e formazione dei giovani europei. Il tema è declinato nella Casa degli Artisti dal 21 al 26 aprile, in modo variegato e affascinante, grazie alle dodici coppie di designer e maestri d’arte, che si sono incontrati per dar vita a opere dense di significato e di bellezza. Doppia Firma propone dunque un nuovo esercizio creativo basato sul connubio tra designer...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fondazione Cologni torna con Doppia Firma: "Un dialogo fra pensiero e artigianato" Leggi anche: Due giorni di shopping in piazzale Marconi con il mercatino delle curiosità fra antiquariato, artigianato e tipicità del territorio Dall’artigianato indipendente alle produzioni creative, torna l'appuntamento con 'Markettino'Sanremo, le pagelle delle canzoni: sorpresa Maria Antonietta e Colombre (8), Ermal Meta canta la guerra (7), Elettra ripetitiva (5) Domenica 8...