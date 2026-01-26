Dall’artigianato indipendente alle produzioni creative torna l' appuntamento con ' Markettino'

La prima edizione 2026 di ‘Markettino’ si terrà domenica 8 febbraio presso l’ex Teatro Verdi di Ferrara. L’evento propone un’occasione di incontro tra artigianato indipendente, vintage e produzioni creative, offrendo un’opportunità di scoperta e valorizzazione di talenti locali. Una manifestazione dedicata a chi cerca originalità e qualità, in un contesto urbano ricco di storia e tradizione.

Domenica 8 Febbraio l'ex Teatro Verdi ospiterà la prima edizione 2026 di 'Markettino', l'evento ferrarese dedicato all'artigianato indipendente, al vintage e alle produzioni creative. Un appuntamento ormai ricorrente per la città, che questa volta si svolgerà in un contesto completamente al coperto. Dalle 10 alle 19, i visitatori potranno esplorare una selezione di espositori provenienti dal mondo dell'artigianato, dell'abbigliamento vintage, dell'illustrazione e delle produzioni indipendenti.

