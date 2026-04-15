Folle inseguimento sulla Statale | sperona i carabinieri con 21 chili di coca nell' auto

Un inseguimento avvenuto sulla Statale ha portato a un intervento delle forze dell’ordine, coinvolgendo un'auto con 21 chili di cocaina nascosti nel doppiofondo del bagagliaio. Quando i carabinieri hanno tentato di fermarla, il conducente ha accelerato bruscamente e ha speronato le vetture di servizio. L’episodio si è concluso con il fermo del veicolo e il sequestro della sostanza stupefacente.

Aveva 21 chili di coca nel doppiofondo del bagagliaio dell’auto, quando ha capito che i carabinieri stavano per fermarlo ha (prima) spinto a tavoletta sull’acceleratore, poi ha speronato le gazzelle. Infine sono scattate le manette.Un marocchino di 39 anni é stato arrestato dai militari della.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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