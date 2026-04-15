Folla attirata dalle urla di una ragazza | uomo rischia il linciaggio
Ieri pomeriggio, in Corso Umberto I, una folla si è radunata attorno a una ragazza che urlava e mostrava segni di forte agitazione. La polizia, passando sul posto, ha notato alcune persone che trattenevano un uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria in concorso. La scena ha attirato l’attenzione di altri passanti, creando un’atmosfera di confusione e tensione.
Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 35enne algerino per rapina impropria in concorso. In particolare, i Falchi, nel transitare in Corso Umberto I, hanno notato una ragazza in forte stato di agitazione ed alcune persone che stavano trattenendo un uomo.I poliziotti, tempestivamente.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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