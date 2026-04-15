Folla attirata dalle urla di una ragazza | uomo rischia il linciaggio

Ieri pomeriggio, in Corso Umberto I, una folla si è radunata attorno a una ragazza che urlava e mostrava segni di forte agitazione. La polizia, passando sul posto, ha notato alcune persone che trattenevano un uomo e lo hanno arrestato con l’accusa di rapina impropria in concorso. La scena ha attirato l’attenzione di altri passanti, creando un’atmosfera di confusione e tensione.