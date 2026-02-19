Carabinieri sentono le urla di una ragazza | trovano un uomo avvinghiato su di lei

Un uomo è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato una ragazza in difficoltà, attirando la loro attenzione con le sue urla. La giovane era stata seguita da un ragazzo appena uscita da un negozio, che aveva tentato di avvicinarla con parole cortesi. Tuttavia, il giovane aveva presto iniziato a toccarla senza il suo consenso, cercando di stringerla a sé. I militari sono intervenuti subito, trovando la ragazza in uno stato di forte agitazione. L’uomo è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

È stata seguita da un giovane all'uscita di un negozio. Lui le avrebbe parlato tentando un approccio, iniziando però ben presto ad allungare le mani. A sventare il tentativo di stupro, avvenuto ad Aprilia (Latina), sono stati i carabinieri della sezione radiomobile che hanno sentito le urla disperate della ragazza mentre erano impegnati in un servizio di controllo del territorio.