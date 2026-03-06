Accoltella una donna su un bus a Napoli | poi urla il nome di Gratteri mentre rischia il linciaggio Arrestato 39enne

Un uomo di 39 anni è stato arrestato giovedì sera a Napoli dopo aver accoltellato una donna di 32 anni su un autobus di linea. Secondo quanto riferito, l’uomo ha trattenuto la vittima per circa 15 minuti sotto la minaccia di un coltello, prima di essere fermato dalle forze dell’ordine. Durante l’episodio, ha gridato il nome di un noto magistrato mentre rischiava il linciaggio.

È stato arrestato l'uomo 39enne che giovedì sera, a Napoli, ha accoltellato una donna 32enne su un bus di linea per poi trattenerla per 15 minuti sotto la minaccia di un coltello. L'uomo, già in cura per problemi psichiatrici, era stato fermato dalle forze dell'ordine intervenute e aveva rischiato il linciaggio dalla folla accorsa sul posto. È ora accusato di sequestro di persona e lesioni personali gravi. Tutto era iniziato a bordo di un autobus in via Simone Martini (linea c32), quando l'uomo, che non aveva rapporti pregressi con la vittima, aveva iniziato a sferrare delle coltellate all'altezza di braccia e volto della donna. Il 39enne l'aveva poi trattenuta minacciandola.

Accoltella una donna sul bus al Vomero a Napoli, 39enne fermato voleva "attirare l'attenzione di Gratteri"

Accoltella una sconosciuta sul bus al Vomero: 39enne arrestato dai carabinieri, ha rischiato il linciaggio

