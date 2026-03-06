All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere

All’Università di Firenze è stato inaugurato uno sportello di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica. Il nuovo servizio mira a fornire supporto e orientamento a chi si trova in situazioni di difficoltà o violenza. L’apertura del punto di ascolto è avvenuta il 6 marzo 2026 e si rivolge a tutte le studentesse, docenti e personale dell’ateneo.

Firenze, 6 marzo 2026 – Un nuovo punto di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica prende vita all’Università di Firenze, con l’obiettivo di offrire supporto, orientamento e tutela a chi vive situazioni di violenza o difficoltà. Il servizio, realizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere all’interno dell’Ateneo fiorentino. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Piano di uguaglianza di genere – Gender Equality Plan 2024-2026” dell’Ateneo e si rivolge a tutte le donne della comunità universitaria: studentesse, dottorande, docenti e personale tecnico-amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

