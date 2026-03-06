All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere

All’Università di Firenze è stato inaugurato uno sportello di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica. Il nuovo servizio mira a fornire supporto e orientamento a chi si trova in situazioni di difficoltà o violenza. L’apertura del punto di ascolto è avvenuta il 6 marzo 2026 e si rivolge a tutte le studentesse, docenti e personale dell’ateneo.

Firenze, 6 marzo 2026 – Un nuovo punto di ascolto dedicato alle donne della comunità accademica prende vita all’Università di Firenze, con l’obiettivo di offrire supporto, orientamento e tutela a chi vive situazioni di violenza o difficoltà. Il servizio, realizzato in collaborazione con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Careggi, rappresenta un passo importante nel rafforzamento delle politiche di prevenzione e contrasto alla violenza di genere all’interno dell’Ateneo fiorentino. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Piano di uguaglianza di genere – Gender Equality Plan 2024-2026” dell’Ateneo e si rivolge a tutte le donne della comunità universitaria: studentesse, dottorande, docenti e personale tecnico-amministrativo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - All’Università di Firenze apre uno sportello di ascolto contro la violenza di genere Leggi anche: Gruppi d'ascolto per prevenire la violenza di genere, nasce "Uno spazio tutto per me" A Vicopisano nasce uno sportello di ascolto grafologico contro la disgrafiaL'iniziativa prende avvio in occasione della Giornata Internazionale della Scrittura a Mano il prossimo 23 gennaio A Vicopisano nasce un nuovo... Una raccolta di contenuti su All'Università di Firenze apre uno.... Temi più discussi: Concorso Università Firenze Collaboratori amministrativi 2026: 14 posti a tempo indeterminato; L'Università di Firenze ha pubblicato un bando da 14 posti per diplomati come collaboratori amministrativi; Formazione, ricerca e innovazione: rinnovo della Convenzione Quadro tra la Città Metropolitana di Firenze e l’Università degli Studi di Firenze; L’Università di Firenze ha inaugurato l’anno accademico 2025/26. Ricerca d’eccellenza: all’Università di Firenze cinque progetti UeL’eccellenza della ricerca condotta all’Università di Firenze si conferma in ambito internazionale ancora una volta, grazie alle ottime performance nella call Marie Sk?odowska-Curie Postdoctoral Fello ... nove.firenze.it Navigare il Futuro 2: premiato all’Università di Firenze il progetto DELTASi è tenuta ieri, martedì 3 marzo, presso l’Università di Firenze, la cerimonia di premiazione di Navigare il Futuro 2, la seconda edizione ... teleborsa.it L'analisi di Luca Verzichelli, docente di Scienze politiche all’Università di Siena, in diretta a Buongiorno Siena - facebook.com facebook