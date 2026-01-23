Omicidio a Bari sabato scorso | fermato 42enne Carabinieri

Lo scorso sabato a Bari, si è verificato un omicidio che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni da parte dei Carabinieri. La Compagnia di Bari San Paolo ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nell’ambito delle indagini in corso. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare per chiarire le dinamiche dell’evento.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto nr.5192026, emesso nel pomeriggio odierno, dalla Procura della Repubblica di Bari, con il quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza ( fatte salve le valutazioni nelle fasi successive con il contributo della difesa ) a carico di un 42enne di Bari in merito all’omicidio di Magellano Antonio avvenuto nella serata di sabato 17 gennaio, in via Montegrappa, nel quartiere Carassi. In particolare, la vittima aveva riportato alcune ferite d’ama da taglio, decedendo successivamente presso il Policlinico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

