Omicidio a Bari sabato scorso | fermato 42enne Carabinieri

Lo scorso sabato a Bari, si è verificato un omicidio che ha portato all’arresto di un uomo di 42 anni da parte dei Carabinieri. La Compagnia di Bari San Paolo ha eseguito un fermo di indiziato di delitto nell’ambito delle indagini in corso. La vicenda è attualmente al centro dell’attenzione pubblica e delle forze dell’ordine, che continuano a lavorare per chiarire le dinamiche dell’evento.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: La Compagnia Carabinieri di Bari San Paolo ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto nr.5192026, emesso nel pomeriggio odierno, dalla Procura della Repubblica di Bari, con il quale vengono riconosciuti gravi indizi di colpevolezza ( fatte salve le valutazioni nelle fasi successive con il contributo della difesa ) a carico di un 42enne di Bari in merito all’omicidio di Magellano Antonio avvenuto nella serata di sabato 17 gennaio, in via Montegrappa, nel quartiere Carassi. In particolare, la vittima aveva riportato alcune ferite d’ama da taglio, decedendo successivamente presso il Policlinico. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Omicidio a Bari sabato scorso: fermato 42enne Carabinieri Leggi anche: Omicidio a Napoli, uomo uccide la sorella: fermato dai carabinieri Leggi anche: Bari: tentato omicidio con modalità mafiose nove anni fa, arresti Carabinieri Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Omicidio a Carrassi, 39enne accoltellato in strada: indagini serrate sulla morte di Amleto Magellano; Bari, Amleto Magellano accoltellato a morte per strada a Carrassi: fermato il presunto killer. Il 39enne ucciso perché aveva negato i soldi per una ristrutturazione; Bari, omicidio al quartiere Carrassi. Uomo di 40 anni accoltellato con uno o più fendenti in un agguato lampo; Bari, omicidio Amleto Magellano: si scava nei contatti più recenti per risalire all’assassino. Uomo ucciso a Bari, fermato presunto assassino 42enneC'è un fermo per l'omicidio di Amleto Magellano, il 39enne accoltellato sabato scorso in via Montegrappa, nel quartiere Carrassi di Bari. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento cautelare dispos ... ansa.it Amleto Magellano ucciso in strada a Carrassi: un 42enne fermato per l'omicidioIndividuato il presunto responsabile della morte del 39enne, accoltellato nella serata di sabato 17 gennaio in via Montegrappa ... baritoday.it Bari – Individuato il presunto responsabile dell’omicidio di Magellano Amleto I Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno eseguito un fermo, disposto dalla Procura della Repubblica di Bari, nei confronti di un uomo di 42 anni, ritenuto gravemente i - facebook.com facebook E' stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri il presunto responsabile dell'omicidio di Amleto Magellano, 40 anni, con precedenti, avvenuto sabato nel tardo pomeriggio in via Monte Grappa nel quartiere Carrassi di Bari. I milita x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.